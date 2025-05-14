Otomobil devi fabrikalarını kapatıyor! Binlerce kişi işten çıkartılacak

Haber Merkezi

Japon otomotiv üreticisi Nissan tarafından atılan kritik adım otomotiv sektöründe büyük bir yankıya neden oldu.

Japon otomotiv devi şirketin hedeflerini yeniden değerlendirerek yeni maliyet tasarrufu önlemi kararlaştırdığı belirtildi.

Söz konusu hamleyle birlikte, şirketin sabit ve değişken maliyetlerini toplamda 500 milyar yen (3,4 milyar dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı, 2027’ye kadar fabrika sayısının da 17'den 10'a düşürüleceği vurgulandı.

FABRİKALAR KAPANACAK İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANACAK

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, geçen hafta yeni bir batarya fabrikası kurma planını iptal etmesiyle gündemde büyük bir yankı uyandırmasının ardından küçülme kararı ile dikkat çekti.

Sektörde büyük bir pazar payına sahip olan Nissan’ın bu kararı küresel çapta aldığı fabrika sayısında azaltmaya gidileceği ve bununla birlikte binlerce kişiyi işten çıkartma yaşanacağı belirtildi.

Maliyetleri azaltma hedefinde küresel çapta daha fazla işten çıkarmaların olacağının aktarıldığı açıklamada, “Nissan, 2024 ve 2027 mali yılları arasında, daha önce açıklanan 9 bin kişilik azaltmayı da içerecek şekilde işgücünü toplam 20 bin kişi azaltmayı hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.