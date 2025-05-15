Otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırdı! Frenlerde arıza tespit edildi

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ABD merkezli otomobil üreticisi Ford ABD genelinde önemli bir geri çağırma başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, toplam 273 bin 789 araç, olası fren arızası riski nedeniyle geri çağırma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu araç modellerinde yaşanan arıza nedeniyle yapılan uyarılar kapsamında araç sahiplerinin araçlarını servis noktalarına götürmeleri istendi.

Ciddi güvenlik risklerine neden olabileceği belirten arızanın yüz binlerce aracı etkilediği belirtildi.

BU MODELLER ÇAĞRILIYOR!

Söz konusu çağırmadan etkilenen modeller 2022-2024 yılları arasında üretilmiş Ford Navigator ve Expedition SUV araçları yer aldı.

NHTSA’nın açıklamasına göre, geri çağırmanın nedeni, ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuna temas etmesi sonucu zarar görme riski olduğu belirtildi.

Yaşanan temasın ise, zamanla fren hidroliği sızıntısına yol açarak araçlarda fren performansının düşmesine ve ciddi güvenlik risklerine neden olabileceğinin altı çizildi.

Otomobil devi, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 26 Mayıs 2025 tarihine kadar resmi bilgilendirme mektuplarını gönderecek. Araç sahipleri, mektup ulaşmadan da yetkili Ford bayilerine başvurarak kontrol sürecini başlatabilecek.