Özel sektöre bayram müjdesi: Ek ödeme yapılacak 4857 sayılı İş Kanununa göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara her gün için bir günlük ücret ödemesi yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

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Ramazan'ı geride bırakırken bayram tatili de kapıda...

Kamuda 9 günlük tatil keyfi çoktan başladı.

Pazartesi ve Salı Arife gününün de eklenmesi ile birlikte Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıktı.

Kamuda çalışmayanlar için ise bu durum değişiyor.

Özel sektör çalışanları gerek Pazartesi ve Salı ile birlikte bayramda da çalışmak durumunda kalabiliyor.

Bu kapsamda özel sektör çalışanı kendi haklarını merak ediyor. Peki bayramda çalışan işçilerin hakları neler? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödeyecek? işte detaylar...

Özel sektöre çift mesai

4857 sayılı İş Kanununa göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara her gün için bir günlük ücret ödemesi yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bayramda çalışan işçi normal çalışma ücretine ek olarak çalıştığı günlük ücreti tutarında ödeme alma hakkı bulunmaktadır.

2024 yılı için günlük brüt ücret 666,75 TL olarak bilinirken net günlük kazanç ise 566,73 TL'dir. Özel sektör için bayram tatili üç buçuk gün sürmektedir.

Bayramda çalışmak durumunda olan asgari ücretli bir işçi Nisan, Mayıs ayı maaşlarında 1983,56 TL ücreti maaşını ek olarak alacaktır.

Sözleşmeye dikkat

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması gerekiyor. Bu onay her yılın başında alınabileceği gibi, iş sözleşmesinde de yer alabilir.

Ancak işçinin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ayrıca yazılı bir onay da alınmamışsa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.