Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi üçüncü maçında Paris Basketbol'a konuk oluyor.

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazandı.

Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü maça ise Paris Basketbol ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda oynayacağı ilk müsabakayı kazandığı taktirde adını Final Four'a yazdıracak.

Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü (yarın) saat 21:30'da oynanacak.