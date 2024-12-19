Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague

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THY EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Altıncı sıradaki Fenerbahçe Beko, liderlik mücadelesi verdiği zorlu rakipler arasında Paris’te kritik bir sınav verecek.
Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelede liderlik yarışından kopmamak için sahaya galibiyet parolasıyla adım atacak.
Basketbolseverler, bu dev maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanında sahaya çıkacak. 19 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30’da oynanması planlanan maç, Paris oyuncularının salgın hastalığa yakalanması sebebiyle ertelendi.