Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague
Haber Merkezi

THY EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Altıncı sıradaki Fenerbahçe Beko, liderlik mücadelesi verdiği zorlu rakipler arasında Paris’te kritik bir sınav verecek.

Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelede liderlik yarışından kopmamak için sahaya galibiyet parolasıyla adım atacak.

Basketbolseverler, bu dev maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanında sahaya çıkacak. 19 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30’da oynanması planlanan maç, Paris oyuncularının salgın hastalığa yakalanması sebebiyle ertelendi.

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Kübra Kireççi
Editor