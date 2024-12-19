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Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague

Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 17. hafta karşılaşmasında Paris’e konuk oluyor. Peki, Paris - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…