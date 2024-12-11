Parkeler artık kaymayacak! Silme suyuna 1 kapak ekleyin...

Yağmur Dinç

Parke, neredeyse her evde kullanılan bir zemin kaplamadır.

Kullanımı ve temizliği oldukça kolay olan parkeler, günümüzde çok sık tercih edilir.

Parke bazlı zeminler, genel olarak kaygan değildir. Ancak cila kaplaması uygulaması, yanlış temizlik yapılması veya kir durumu gibi birçok faktör, zemin yüzeyinin kaygan olmasına neden olabilir. Bu durum ise kazalara ve yaralanmalara yol açabilir.

Parkelerin kaymaması için doğru temizlikle beraber bazı kolay yöntemler yapılabilir.

İşte parkelerin kaymaması için yapılması gereken...

BEYAZ SİRKE

Kayan parkeler, beyaz sirke ile hafif ıslatılmış bez ile temizlemeniz önerilir.

Ayrıca beyaz sabunu temizlik suyuna dökerek de hafifçe silebilirsiniz. Böylece hem temiz hem de kaymasının önüne geçmiş olursunuz.