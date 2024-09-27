Parmak incelten egzersiz: Kalın parmaklar kalem gibi olacak... Tarih boyunca estetik bulunmuş olan ince ve uzun parmaklar, özellikle kadınların önemsediği bir konu. Parmakları kalın olanlar, inceltmenin yollarını arıyor. İşte parmakları kalem gibi incelten egzersiz...

Yağmur Dinç

Parmaklarının daha ince ve zarif görünmesini isteyenler, çeşitli yöntemler deniyor.

Parmak egzersizleri, bu noktada etkili olabiliyor.

Kalem gibi parmaklara sahip olmak için yapılacak egzersizleri araştırdık.

Ellerinizi inceltecek ve daha uzun gösterecek hareketler haberimizde.

TOP SIKMA

Parmak inceltme egzersizleri arasında oldukça popüler hareketlerden biri olan top sıkma egzersizi günlük yarım saat uygulanması gereken egzersiz türüdür. Hem parmaklarınızı hem de ellerinizi küçültmeye yarayan bu top sıkma egzersizini yapmak için elinize topu alın ve sıkıca sıkın.

PARMAK BÜKME

Elinizi avuç içiniz kendinize bakacak şekilde döndürün. Baş parmağınızı elinizin içine doğru büküp bekletin. Baş parmağınızı düzeltip diğer parmaklara aynı işlemi uygulayın. 10 kere hareketi tekrarlayın ve diğer ele geçin.

YUVARLAK ÇİZME

Rahat ve serbest bırakılan elleri bilekten itibaren bükerek, havada belli tarafa doğru ardında ise ters istikamette hareket ettirerek daireler çizin. Sağ ve solda 10 kez daire çizerek hareketi bitirin.