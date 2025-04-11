Parmak ısırtacak! 3 malzeme ekleyin, salçayı acukaya çevirin...

Yağmur Uçar

Salça, yemeklerin olmazsa olmazı olduğu gibi kahvaltılarda da yer alıyor.

Salçadan yapılan nefis acuka lezzetleri, ekmek üstüne çok yakışıyor.

Salçaya eklenecek birkaç malzeme ile acuka yapmak gerçekten kolay.

İşte, bu 3 malzemeyi ekleyin ve tadını çıkarın...

ACUKA MALZEMELERİ

1 kase salçaya birkaç diş sarımsak, biraz ekmek içi ve ceviz ekleyin.

Sadece bu 3 malzeme ile acuka elde edebilirsiniz.

Ekstra olarak beyaz peynir eklemeniz güzel bir lezzet verecektir.

Zevkinize göre baharatlandırmak da mümkün.