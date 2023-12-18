Ocak, kettle, fırın aklınıza ne geliyorsa bu yöntemle temizleyin! Kirden eser kalmayacak Mutfak aletlerinin vazgeçilmezi haline gelen paslanmaz çelik aletlerini temizlemek aslında çok kolay. Bu 6 yöntem ile tıpkı ilk günkü gibi olacaklar. İşte o yöntemler…

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Pas ve korozyona karşı dayanıklılığı ile bilenen paslanmaz çelik aletler mutfak aletleri alınırken vazgeçilmez bir tercih haline gelmiştir. Paslanmaz çelik oldukları için her ne kadar paslanmıyor olsalar da bu ne yazık ki kirlenmedikleri anlamına da gelmiyor.

Bu aletlerin üzerinde oluşan parmak izleri, su ve kir lekeleri oluşur. İşte bu leke ve kirleri temizlemenin öyle yolları var ki şaşıracaksınız. İşte bu kirlerden kurtulup aletlerinizi yeni gibi yapmanın 6 muhteşem yol…

Bulaşık sabunu ve bebek yağı

Cihazınıza iyi bakın, ahşap gibi çeliğin de bir yönü olan minimalist kesimleri vardır. Yüzeyi çizmemek için bunlara karşı temizleyin ve asla ters yönde temizlemeyin.

Beyaz sirke ve zeytinyağı

Beyaz sirkeyi doğrudan mikrofiber bir beze uygulayın veya yüzeye püskürtün. 1-2 dakika bekletin ve sonra silin. Temiz bir bez ve biraz zeytinyağı ile yeni temizlenmiş yüzeyi kesikler yönünde parlatın. Bu yöntem işe yarıyor çünkü sirke tüm kirleri temizlerken zeytinyağı taze ve parlak bir görünüm veriyor.

Limon yağı

Temiz bir beze biraz damlatıp ovalayın. Henüz bir yağ olduğu için doğrudan uygulama önerilmez ve aşırıya kaçarsanız fazlasının temizlenmesi uzun zaman alır.

Cam temizleyici

Parmak izleri, paslanmaz çelik cihazlarda ana şikayettir. Bu özellikle küçük çocuklarınız varsa geçerlidir. Bu izler herhangi bir sıradan cam temizleyiciyle kolaylıkla giderilebilir.

Un

Öncelikle üniteyi kir ve yağdan arındırmak için iyice temizleyin. Kuruduktan sonra üzerine un serpip dairesel hareketlerle yayın. Dilediğiniz kadar un kullanmaktan çekinmeyin.