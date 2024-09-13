Pegasus’tan ucuz uçuş fırsatı: Yurt dışı biletleri 9 Euro’ya satılıyor Pegasus’tan müthiş bir fırsat! 10-11 Eylül 2024 tarihlerinde alacağınız biletlerle, yurt dışına sadece 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz.

Haber Merkezi

Pegasus, yurt dışı seyahatlerini daha erişilebilir hale getirmek için büyük bir kampanya başlattı.

10-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan bilet alışverişlerinde, 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat etmek mümkün olacak.

Kampanya kapsamında, biletler 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak bu fiyata vergiler dahil olmayacak.

EK KABİN BAGAJI FIRSATI

Yolculara daha fazla konfor sunmak adına Light Paket seçeneği de mevcut. Bu paketi tercih edenler, 5 Euro karşılığında ek kabin bagajı ve 5 Euro karşılığında 12 kg'lık uçak altı bagajı hakkına sahip olabilecek.

Ayrıca, Light Paket alımına 10 Euro ekleyerek Süper Eko paketine yükseltme yapma imkanı da bulunuyor.

Kampanya, toplamda 250 bin koltuk ile sınırlı. İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar…

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen