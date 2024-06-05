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Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Polonya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. İşte Polonya - Türkiye maçının merak edilenler..