Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.
Millilerimiz ilk hazırlık maçında İtalya karşılaştı ve müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren millilerimizin Polonya ile karşılaşacağı özel maçın bilgileri merak uyandırdı.
Futbolseverler Polonya - Türkiye maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. Bu maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, Polonya- Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte maçın detayları...
Polonya - Türkiye maçı ne zaman?
Polonya ile Türkiye arasındaki özel maç 10 Haziran 2024 Pazar günü oynanacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21:45'te başlayacak.
Polonya - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..