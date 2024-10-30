Portakal kabuğunu çöpe atanlar pişman olacak! Meğer o sorunun kökünü kazıyormuş...

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Sadece sağlık açısından oldukça faydalı olan portakal kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği meyve meğer kabuklarıyla da etkili sonuçlar sunuyormuş.

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme de oldukça etkili olan portakal kabuklarıyla da temizlikte harikalar yaratıyormuş.

Bunca zaman tüketildikten sonra çöpe giden kabuklar o yöntemle istenmeyen kokuların giderilmesinde etili oluyormuş.

Kokusuyla genellikle koku veya mum yapımında kullanılan portakal evde uygulayacağınız o yöntemle buzdolabından yayılan kötü kokuyu temelli yok ediyor.

KÖTÜ KOKUDAN ESER KALMIYOR

Zaman içerisinde buzdolabına yerleşen inatçı ve kötü kokuların giderilmesi için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu kokuları gidermek için uygulanan yöntemler arasında bulunan portakal kabuğu yöntemi bakın nasıl uygulanıyormuş.

Meyvesini afiyetle yemek için soyduğunuz portakal kabuklarını karbonat ile karıştıdığınızda adeta mis kokuların yayılmasını garantiliyorsunuz.

Blendera koyduğunuz portakal kabuklarını üzerinde ekleyeceğiniz karbonat ile toz haline getirdikten sonra buzdolabına yerleştirmeniz dolapta yer alan inatçı kötü kokuların maskelenmesinde etkili olacak.