Pratik misiniz, uyuşuk mu? Çanta tutuşunuz söylüyor...

Moda yalnızca dış görünüşle ilgili değildir; aynı zamanda bir ifade biçimidir.

Giyim tarzınız, aksesuar tercihleriniz ve hatta çantanızı taşıma şekliniz, kişiliğinizin dış dünyaya yansıması olabilir. Klasik mi, yaratıcı mı, cesur mu yoksa daha içe dönük biri misiniz? Tüm bunların ipuçları bazen fark etmediğiniz küçük detaylarda gizlidir.

Hiç düşündünüz mü, çantanızı taşıma şekliniz bile kim olduğunuzu anlatıyor olabilir mi?

Kimileri çantasını kolunun altına sıkıştırarak taşırken, kimileri omzuna asmayı tercih eder.

Kimi elinde taşımaktan hoşlanır, kimi ise çapraz takar.

İşte bu seçimler, aslında sizin dünyaya nasıl baktığınızı, neye değer verdiğinizi ve hatta çevrenizle nasıl iletişim kurduğunuzu ortaya koyabilir.

Bugünkü kişilik testinde, bir kadının çantasını taşımasının farklı yollarını ve bunun kişiliği hakkında ne söylediğini inceliyoruz. Çantanızı dirseğinizde veya omzunuzda mı taşıyorsunuz yoksa tek elinizle mi tutuyorsunuz? İşte kişilik özellikleriniz...

Çantanızı dirseğinizde taşıyorsanız, kişilik özellikleriniz güç saçan kendine güvenen bir kadın olduğunuzu ortaya koyar.

Pratikliğe karşı bir tercihiniz vardır. Her zaman cilalı ve derli toplusunuzdur. Görünüşünüze dikkat ediyor olabilirsiniz. Kendinizi taşıma şeklinizde sofistikelik gösterirsiniz.

Kendinizi ciddiye alınma isteğinizi gösteren bir şekilde sunarsınız. Her zaman önceden plan yapma eğiliminiz vardır. Genellikle kendinize güvenen ve kontrol sahibi görünmek için kendiniz üzerinde çalışmışsınızdır.

Çantanızı omzunuzda taşıyorsanız, kişilik özellikleriniz hayatın pratikliği ve duygusal yönü arasında sıklıkla bir denge kurduğunuzu ortaya koyar. Kendinize yeten, hedef odaklı ve kendi başınıza rahat olabilirsiniz.

Ayrıca rahat biri olarak algılanabilir ve bir cephenin arkasına saklanmanıza gerek kalmayabilir.

Genellikle kaygılanmak yerine düşüncelerin size gelmesine izin verebilirsiniz. Bu, görevleri verimli bir şekilde halletmenizi sağlar.

Çantanızı tek elinizde taşıyorsanız, kişilik özellikleriniz çağdaş olabileceğinizi ortaya koyar. İşini ciddiye alan ve ciddi bir kadınsınız.

İddialı, düzenli ve hedeflerinize odaklanmış olabilirsiniz. Kontrol duygusu yayıyorsunuz. Bu genellikle rahat bir tavır ve kayıtsızlık havası içinde görünmenize neden olur. Pratikliğe fazla öncelik vermeyebilirsiniz.

Üretken sonuçlar görmeyi seversiniz.