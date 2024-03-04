Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar hangi gün? 2024 yılında ilk sahur ve iftar ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte merak edilen o tarih...

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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Vatandaşlar internette en çok "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk sahur ve iftar hangi gün?" sorularına yanıt arıyor.

Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, oruç ayı da olarak adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ile sona erecek.

2024 yılı Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini takvimine göre belli oldu.

Peki 2024 yılında ilk sahur ve iftar hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan tarihlere göre 2024 yılında Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlıyor.

İlk sahur ve iftar hangi gün?

2024 yılında ilk oruç 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Yani 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.