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Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak 2025? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak 2025? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları... Ramazan'ın en güzel lezzetlerinden biri olan çıtır ve sıcak pideler, sofraları süslüyor. Bu seneki pide fiyatları ise merak ediliyor. Peki; 2025 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak? Açıklandı mı? İşte detaylar...