Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak 2025? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala hazırlıklar da devam ediyor.
Fırıncılar ise pide mesaisi için kolları sıvamaya hazırlanıyor.
Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pide, her yıl sofraların baştacı olarak yer alıyor.
Odun ateşinde pişen Ramazan pideleri için 2025 fiyatı merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL" sorusu gündemde yerini aldı.
2024 yılında İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram pide 15 liradan satıldı.
Peki; pide fiyatları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesi kaç TL? İşte fiyatı 2025...
RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2025
2025 yılında geçerli olacak Ramazan pidesi fiyatı henüz açıklanmadı ancak sinyaller geldi.
Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Çelik, "Ramazan ayında 200 gram pide 20 lira olacak. 1 ayı kapsayan bir hizmet olacak" dedi.