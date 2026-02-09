Ramazan’a kaç gün kaldı? 2026 Ramazan başlangıcı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manevi atmosferiyle milyonlarca Müslüman için büyük önem taşıyan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırmaya başladı.

Paylaşmanın, sabrın ve ibadetin ön plana çıktığı bu mübarek ay öncesinde, “Ramazan’a kaç gün kaldı?”, “İlk oruç hangi gün tutulacak?” ve “İlk sahur ne zaman yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor.

İşte Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi…

2026 RAMAZAN NE BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre, Ramazan 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak.

İlk oruç için 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak.

9 Şubat itibarıyla Ramazan’a 10 gün kaldı.

İLK SAHUR VAKİTLERİ

İstanbul: 06:22

Ankara: 06:06

İzmir: 06:29