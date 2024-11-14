Range Rover muadili! Bu arabaya 600 bin TL destek verilecek

Haber Merkezi

Chery, Türkiye pazarında yeni bir off-road markası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Jaecoo markası altında piyasaya sürülen ilk model olan J7, güçlü performansı ve şık tasarımıyla büyük ilgi görüyor.

0'dan 100'e sadece 8 saniyede ulaşabilen J7, hem dinamik sürüş özellikleri hem de off-road deneyimiyle dikkatleri topluyor.

Jaecoo 7'nin gövde yapısında kullanılan %80 yüksek dayanımlı çelik, aracın güvenliğini artırırken, olumsuz koşullarda deformasyonu önlüyor.

145 kW gücünde motoru ile güçlü bir performans sunan J7, lüks görünümüyle Range Rover’ı andırıyor.

Hem şehir içi kullanıma hem de off-road maceralarına uygun olan bu araç, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

Chery, Jaecoo 7 modelinde başlattığı özel kampanya ile büyük bir fırsat sundu.

600 BİN LİRAYA VARAN DESTEK

Chery, Türkiye pazarındaki yeni off-road markası Jaecoo'nun J7 Revive versiyonuna yönelik Kasım ayı kampanyasını duyurdu. Nakit alımda 120.000 TL indirim sağlıyor.

Krediyle araç almak isteyenler için de dikkat çeken fırsatlar mevcut. 300.000 TL'ye kadar, 12 ay vade ile faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

Ticari müşteriler ise 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor.