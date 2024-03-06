Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 28. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 28. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son maçta Baskonia'yı 111-96 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 27 maçta 16 galibiyet 11 yenilgi aldı.

Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 100-99 kazandı.

Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen takımla idmanlara başladı ancak bu mücadelede forma giyemeyecek. Bireysel idman ve tedavi süreci devam eden Dyshawn Pierre ile sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu da bu maçın kadrosunda yer almayacak.

Basketbolseverler EuroLeague'in 28. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?



Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 7 Mart Perşembe günü (yarın) 22.45'te Wizink Center’da oynanacak. Zorlu maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Milivoje Jovcic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.