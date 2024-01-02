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Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Mallorca maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın merak edilenleri...