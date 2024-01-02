Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid La Liga'nın 19. haftasında evinde Mallorca'yı konuk edecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giymesi beklenen maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Real Madrid ile Mallorca arasında oynanacak mücadele hakkında aramalar hız kazandı.
Madrid ekibi ligde oynadığı 18 maçta topladığı 45 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Averaj ile lider olan Real Madrid sahasında konuk edeceği Mallorca'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Öte yandan Mallorca ise ligde oynadığı 18 maçta topladığı 18 puan ile 14. sırada yer alıyor.
Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk kez Real Madrid forması giymesi beklenen maç için geri sayım başladı.
Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman?
Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.