Rengi, kokusu, kıvamı… İşte hakiki tereyağını anlamanın yolları

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Market raflarında ve doğal ürünler satan mağazalarda satılan tereyağlarının gerçekten doğal olup olmadığı büyük bir merak konusu.
Birçoğumuzun "köy tereyağı" diye aldığı ürünler, aslında içinde katkı maddeleri barındıran karışımlar olabiliyor.
Peki, hakiki tereyağını sahte olandan nasıl ayırt edebilirsiniz?
İşte sofranıza gelen tereyağının gerçekten doğal olup olmadığını anlamanızı sağlayacak en basit yöntemler…
GERÇEK TEREYAĞI NASIL ANLAŞILIR?
- Gerçek tereyağını test etmek için bir parça kesin ve sıcak suyun içine atın. Eğer tereyağı tek parça halinde erimeye başlıyorsa gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ancak parçalara ayrılarak eriyorsa, içinde margarin karışımı olabilir
- Gerçek tereyağı, oda sıcaklığında bekletildiğinde erimez, sadece yumuşar. Eğer tereyağınız birkaç saat içinde su gibi akmaya başlıyorsa, ne yazık ki katkılı bir yağla karşı karşıyasınız.
- Hakiki tereyağı yüksek sıcaklıkta kızdırıldığında iştah açan bir koku yayar ve köpük çıkarır. Eğer tereyağınız tavada köpürmüyorsa, sahte olabilir! Köpüklenme, içindeki doğal suyun açığa çıkmasından kaynaklanır.
- Tereyağı eridiğinde renginin değişip değişmediğine dikkat edin. Eğer tavada erirken koyu bir renk alıyorsa, içinde boya katkısı olabilir. Gerçek tereyağı hafif açık sarıdan altın sarısına döner, ancak aşırı bir koyuluk olmamalıdır.
- Gerçek tereyağı bıçak darbesiyle küçük parçalar halinde ayrılır. Ancak sahte tereyağı tek parça halinde kesilir ve homojen bir yapıya sahiptir. Eğer tereyağınız bıçakla kolayca ayrılmıyorsa, katkılı bir ürünle karşı karşıya olabilirsiniz.