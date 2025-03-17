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Rengi, kokusu, kıvamı… İşte hakiki tereyağını anlamanın yolları

Rengi, kokusu, kıvamı… İşte hakiki tereyağını anlamanın yolları Tereyağı alırken sahte ürünlere denk gelmemek için bazı basit ama etkili yöntemler var. İşte sofranızdaki tereyağının gerçekten doğal olup olmadığını anlamanın yolları!