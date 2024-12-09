Resimdeki farklı harfi 5 saniyede bulmak hiç bu kadar zor olmamıştı! Süre başladı...

Hüseyin Topuz

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor. Bu zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan resimdeki farklı harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların 'S' harfi ile dolu olan resimde farklı olan harfi kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde 'S' dışında bir harf daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda 'S' bulunuyor. Fakat aralarında bir tane farklı harf yer alıyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Peki siz resimdeki farklı olan harfi kaç saniyede bulabildiniz? Eğer farklı olan harfi bulamadıysanız üzülmeyin.

Farklı olanı bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz. Son 4 saniye...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti...

İşte resimdeki harfin bulunduğu yer...