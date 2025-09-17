Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Son dönemlerde dikkat ve görsel zeka testleri, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görmeye başladı.

Bu tarz bulmacalarda, birbirine benzeyen rakamların arasına gizlenmiş farklı sayıyı bulmak gerekiyor. Böylece kişinin konsantrasyon ve gözlem becerisi ölçülüyor.

Paylaşılan görsellerde katılımcılardan, sayıların arasına saklanan farklı rakamı mümkün olan en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Şimdi sıra sizde! Görsele dikkatlice bakın ve farklı olan sayıyı ne kadar sürede bulabileceğinizi test edin.

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '76' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tip dikkat testleri zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var. Süreniz başladı.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '76' dışında bulunan tek sayı 79'tur