Resimdeki hatayı 6 saniyede buluyorsanız; zekanız parlak demektir...

IQ testleri, zekânızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test eden basit zeka oyunlarıdır. Bu bulmacalar, mantıksal ve analitik yeteneklerinizi test ederek beyninizi harekete geçirir.

Bu bulmaca zorlukları, son derece etkili beyin egzersizleri sağlamak için mükemmel bir ortamdır; mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevleri geliştirebilir.

Bu bulmacaları düzenli olarak çözerek üstün problem çözme becerilerine sahip keskin bir beyin inşa edebilirsiniz.

Zekanızı ve ayrıntılara olan dikkatinizi ölçecek hızlı bir teste hazır mısınız?

Hadi başlayalım!

Kaynak: Brightside

Resimli olarak sunulan bu IQ testi, ne kadar dikkatli ve zeki olduğunuzu test edecek.

Yukarıda paylaşılan görselde beyaz çiçekli bir bitki ve dallarından birinde oturan bir yusufçuk görülüyor.

İlk bakışta her şey gayet normal görünse de aslında öyle değil.

Resimde bir hata var ve bu hatayı ancak detaylara çok dikkat edenler 6 saniyede fark edebiliyor.

Yapabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve olağandışı bir şey görüp göremediğinize bakın.

Eğer yüksek bir IQ'nuz ve detaylara dikkat eden bir gözünüz varsa, fotoğraftaki hatayı kolayca fark edebilirsiniz.

Fark ettiniz mi?

Zaman daralıyor, acele edin.

Ve...

Zaman doldu.

6 saniyede hatayı bulanları tebrik ediyoruz.

Sizler detaylara çok dikkat eden ve parlak zekalı insanlarsınız.

Hala hatayı bulamadıysanız endişelenmeyin; cevap aşağıda.

Resimdeki hata, yusufçuğun dört kanatlı olmasıdır; burada ise sadece iki kanatlı olarak gösterilmiştir ki bu yanlıştır.