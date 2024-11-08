Resimdeki hırsız kim? 5 saniyede bulan 120 IQ'lu çıkıyor

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Zeka oyunları ve IQ testleri, eleştirel düşünme ve mantıksal muhakemeyi geliştirmenin eğlenceli yollarından biri.

Bu zorlu bulmaca, sizi beş saniyede çözülmesi gereken bir meydan okumaya davet ediyor.

Ama dikkat: Cipsleri çalanı bulmak için keskin gözler ve hızlı bir analiz şart.

Sadece en yüksek dikkate sahip olanlar bu kısa sürede doğru cevaba ulaşabiliyor.

Üç şüpheli arasından cipsleri kimin çaldığını bulmak için beş saniyeniz var.

Üçü de sırada bekliyor, ancak içlerinden birinin elinde gerçeği ortaya çıkaracak gizli bir ipucu var.

Eğer bunu çözebilirseniz, belki de bir dedektifin becerilerine sahipsiniz.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda!