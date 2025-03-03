Resmi Gazete’de yayımlandı! O hizmetlere KDV istisnası geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7491 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi faaliyetler gelir vergisinden istisna edilmesinin ardından yayımlanan tebliğ ile dikkat çekti.

Yeni tebliğe göre, internetten verilen bireysel kurs ile ürün tanıtım faaliyetleri kapsamında yer alan teslim ve hizmetlere KDV istinası getirildi.

KDV İADESİ YAPILABİLİYOR

Bununla birlikte, KDV Kanunu'nda yer alan hükme göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağı, ilgili yıl içinde mükelleflerin vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi gibi borçlarına mahsubunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebiliyor.

Bakanlık, yıllar içerisinde indirimli orana tabi teslimlere ilişkin yılı içinde mükelleflere mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iadesine yönelik yetkisini bazı sektörler itibarıyla kullanımıştı.

Yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, Bakanlık, yıllar içerisinde indirimli orana tabi teslimlere ilişkin yılı içinde mükelleflere mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iadesine yönelik yetkisini bazı sektörler itibarıyla kullandı.