Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum ne?

7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de yasaklanan oyun uygulaması Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor.
'Terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox'a uzun süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor.
Popüler oyun platformu Roblox'a erişim konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor.
Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detayları merakla takip ediyor.
Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum ne?
İşte merak edilenler...
Roblox ne zaman açılacak?
Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti.
Ancak Roblox'un ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmiyor.