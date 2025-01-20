Haberler



Bilgi



Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum ne?

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engelinde son durum ne? 7 Ağustos tarihinden bu yana erişim engeli bulunan Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum ne? İşte merak edilenler...