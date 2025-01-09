Roblox ne zaman açılacak? 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Hüseyin Topuz

Zararlı bulunduğu gerekçesiyle yasaklanan oyun uygulaması Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor.

'Terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox'a uzun süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Popüler oyun platformu Roblox'a erişim konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detayları yakından takip ediyor.

Peki, Roblox erişim engelinde son durum ne?

Roblox ne zaman açılacak?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak Roblox'un ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmiyor.

Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa biz de gereğini yaparız."