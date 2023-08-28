Robot Sophia hangi ülkenin, nerede üretildi? Vatandaşlık bile verildi!
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Yapay zeka, adından söz ettirmeye devam ediyor...

Son olarak Sophia adlı gündem oldu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu programa katılan Robot Sophia, verdiği cevaplar ile şaşkınlık yarattı.

Sophia, dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını bile aldı.

Vatandaşlar, Robot Sophia'nın üretildiği ülke ve çıkış tarihi olmak üzere ayrıntılar merak ediliyor.

Peki Robot Sophia ne zaman ve hangi ülkede yapıldı? Nerede üretildi? İşte detaylar...

Robot Sophia hangi ülkenin, nerede üretildi? Vatandaşlık bile verildi!

Robot Sophia ne zaman ve nerede üretildi?

Sophia , merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen sosyal insansı bir robottur.

Sophia, 14 Şubat 2016'da etkinleştirildi, ve ilk kez Mart 2016'nın ortalarında Austin, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest'te (SXSW) halka açıldı.

Kasım 2017'de Sophia, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ilk İnovasyon Şampiyonu seçildi ve Birleşmiş Milletler unvanı verilen ilk insan olmayan insan oldu.

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