Sabahları aç karnına patates suyu için, o sorunlara veda edin

Hüseyin Topuz

Günümüzde doğal besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bunlardan biri de patates suyudur.

Genellikle yemeklerde kullanılan patates, suyuyla da birçok sağlık yararı sunar.

Özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok fayda sağlayabilir.

Doğal bir şifa kaynağı olarak görülen patates suyu, mide rahatsızlıklarından cilt sağlığına kadar geniş bir yelpazede etkili olabilir.

Peki, patates suyunun sağlığa olan faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir? İşte detaylar...

- Gastrit ve mide ülseri gibi sorunlara iyi gelebilir.

- Mide asidini dengeleyerek reflü belirtilerini hafifletebilir.

- İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir.

- Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olabilir.

- Kabızlık ve şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir.

- Sindirimi kolaylaştırarak bağırsak hareketlerini düzenleyebilir.

- Potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını dengeleyebilir.

- Kalp sağlığını destekleyebilir.

- Antioksidan özellikleri sayesinde cilt lekelerini ve akne oluşumunu azaltabilir.

- Cildi nemlendirerek daha sağlıklı bir görünüm sağlayabilir.

Nasıl Tüketilmeli?

- Orta boy bir patates iyice yıkanır, kabuğu soyulmadan rendelenir.

- Suyu sıkılarak sabahları aç karnına içilir.

- Daha iyi bir tat için içine limon suyu eklenebilir.