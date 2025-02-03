Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan flaş karar! Uçuşlar için iptal düğmesine basıldı

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Meteoroloji tarafından İstanbul için uyarılar ardı ardına gelmeye devam ediyorken olumsuz hava koşulları nedeniyle hava yolu ulaşımında da iptaller yapılmaya başlandı.

Beklenen kar yağışı nedeniyle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan tarafından uçuşların yüzde 10’unun iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan uyarılar kapsamında İstanbul’da hava sıcaklıklarının 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaştığını belirterek şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gün içinde kar yağmasının beklendiğini açıklandı.