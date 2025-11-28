Sabit fiyatlı kırmızı et ve tereyağı marketleri! 31 Aralık'a kadar aynı fiyat...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında yapılan protokol kapsamında, kırmızı et ve tereyağı fiyatları 31 Aralık 2025 tarihine kadar sabitlendi.

Anlaşma, şehir genelindeki tüketicilerin ekonomik koşullardan daha az etkilenmesi ve temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Protokol kapsamında Et ve Süt Kurumu tarafından sağlanan ürünlerin İstanbul’un dört bir yanında yer alan yerel marketlere dağıtılacağı açıklandı. Buna göre:

Dana kıyma: 485 TL / kg

Dana kuşbaşı: 510 TL / kg

Tereyağı: 384 TL / kg

Bu fiyatların yıl sonuna kadar değişmeden geçerli olacağı belirtildi.

HANGİ MARKETLERDE SATILACAK

Sabit fiyatlı ürünler, Et ve Süt Kurumu tarafından tedarik edilecek ve PERDER’e bağlı onlarca market zinciri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak.

Protokole dahil olan başlıca market zincirleri şunlar:

Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Show Gross.

Marketlerin İstanbul’un pek çok ilçesinde faaliyet göstermesi, bu uygulamanın şehrin geneline yayılmasını sağlayacak.