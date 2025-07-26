Safer ayı 2025: Halının altına para koymak hurafe mi

İslam takviminin ikinci ayı olan Safer ayı, Hicri aylardan biri olup tarih boyunca hem dini hem de kültürel açıdan çeşitli yorumlara konu olmuştur.

Bazı toplumlarda “uğursuz ay” olarak bilinse de bu inanışın dini bir dayanağı bulunmaz.

Kur’an ve sahih hadislerde Safer ayının diğer aylardan farklı bir hükme sahip olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almaz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Safer ayında uğursuzluk vardır” inancını reddetmiş ve bu tür hurafelerin doğru olmadığını belirtmiştir.

Bu aya dair dikkat çeken hurafelerden biri de "halının altına para koymak"tır.

İŞTE AMACI

Safer ayının uğursuzluk getirdiğine dair eski dönemden kalma bir düşünce vardır.

Halının altına para koymak, o ay boyunca evde bereketin azalmasını önlemek veya uğursuzluğu uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir adettir.