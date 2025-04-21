Sağ-sol beyin testi: Resimde hangi hayvanı görüyorsunuz? Kediyse…

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Optik illüzyonlar, sıklıkla beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik ilginç ipuçları sunar.

Sosyal medyada bir başka optik illüzyon testi, kullanıcıları ikiye böldü!

Paylaşılan resimde, bazı kullanıcılar ilk bakışta bir kedi silueti gördüklerini belirtti. Ancak, diğer bir grup ise bu görüntüde bir geyik olduğunu savundu.

Bu göz yanılsaması, insanların beyinlerinin farklı şekillerde işlemeye meyilli olduğunu ve her bireyin gördüğü şeyin kişisel algılama biçiminden kaynaklandığını gösteriyor.

Peki, sizin beyninizin hangi lobu daha baskın?

Göremiyorsanız ekrandan biraz uzaklaşıp bakmayı deneyin…

Eğer kedi görüyorsanız sağ lobunuz baskın.

Ancak geyik görüyorsanız sol lobunuz baskın.