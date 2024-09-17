Şampiyonlar Ligi günün maçları (17 Eylül 2024): Hangi maç hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-2025 sezonuna merhaba diyor. 8 haftalık fikstür belli oldu. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 17 Eylül maç programı…

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor.

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında, liglerin şampiyonları ve diğer güçlü ekipler kıyasıya mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’in şampiyonluk sevinci yaşadığı organizasyonda, bu sezon gözler Manchester City, Bayern Münih, Juventus, Barcelona, İnter, Milan ve PSG gibi dev kulüplerin kadrolarında olacak.

Yeni sezonun lig aşamasında her takım toplamda 8 maç yapacak. Bu aşamanın sonunda ilk 8 sırada yer alan ekipler, doğrudan son 16 turuna çıkacak.

17 Eylül 2024 Salı günü, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçların oynanacağı merak konusu. İşte günün programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ 17 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI

· 19.45 Juventus (İtalya) - PSV (Hollanda) - tabii

· 19.45 Young Boys (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere) - TRT 1

· 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - TRT 1

· 22.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere) - tabii

· 22.00 Real Madrid (İspanya) - Stuttgart (Almanya) - tabii

· 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Lille (Fransa) - tabii

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon geleneksel grup aşamasının yerine, 36 takımlı yeni bir lig formatı uygulanacak.

Bu sezon katılan her takım 8 haftalık lig aşamasında 4 iç saha ve 4 deplasman maçı oynayacak.

Lig aşamasının sonunda, ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9. ile 24. sıralar arasında kalan 16 takım ise bir üst tura geçmek için kendi aralarında play-off mücadelesi verecek.