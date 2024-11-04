Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'e bu sezon rüya gibi bir başlangıç yapan Samsunspor 22 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Samsunspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor ise bu seriye son vermek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Samsunspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Samsunspor - Antalyaspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...

Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

Samsunspor - Antalyaspor maçı 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.