Şans Topu: 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları..

Hüseyin Topuz

Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi olan 13 Kasım 2024 tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilmektedir.

Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarını hızlandırdı.

Devreden büyük ikramiyenin 14.453.822 TL olduğu çekiliş sonuçları merak ediliyor.

İşte çekiliş sonuçları...

13 Kasım 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!