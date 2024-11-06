Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! 6 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları..

Hüseyin Topuz
Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilmektedir.
Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi olan 6 Kasım 2024 tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.
Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.
Devreden büyük ikramiyenin 8.375.194 TL olduğu çekiliş sonuçları merak ediliyor.
6 Kasım 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.