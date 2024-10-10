Şantaja uğrayanlar ne yapmalı? Şantaj yapmanın cezası 2024

Yağmur Dinç

Şantaj, bir kişinin veya grubun, başka bir kişiyi bir şey yapmaya zorlamak amacıyla, ona zarar vereceğini veya bir sırrını ifşa edeceğini tehdit ederek baskı yapmasıdır.

Şantajın amacı, tehdit edilen kişinin zarar görmemesi için istenilen şeyin verilmesini sağlamaktır.

Örneğin;

Bir kişinin özel bilgilerini veya mahrem fotoğraflarını ifşa etmekle tehdit etmek.

Bir işyerinde, iş yerindeki gizli bilgileri veya skandal olayları ortaya çıkarma tehdidiyle bir şey talep etmek.

Bir borç ya da alacak için tehditlerde bulunmak.

Şantaja uğrayanlar ise ne yapmaları gerektiği konusunda endişeleniyor.

İşte şantaja karşı alınacak önlemler ve şantajın cezası...

EĞER ŞANTAJA UĞRUYORSANIZ;

Şantajcıya karşı güçlü durmak ve duygusal olarak tepki vermemek, durumu daha da kötüleştirmemek açısından önemlidir.

Şantajcı ile doğrudan iletişime geçmeden önce dikkatlice düşünün. Şantajcıya teslim olmanız, ona daha fazla güç verebilir. Bu yüzden sakin bir şekilde, ne yapmanız gerektiğine karar vermeniz faydalı olacaktır.

Şantajcıdan gelen tehditlerin kanıtlarını toplayın. Bu, e-posta, mesaj, ses kaydı ya da yazılı tehditler olabilir. Tüm yazışmaları, mesajları ve ilgili belgeleri saklayın.

Şantaj, bir suçtur ve çoğu ülkede cezai bir işlem gerektirir. Bu nedenle, bir avukatla iletişime geçmek oldukça önemlidir.

Yerel kolluk kuvvetlerine şantaj olayını bildirerek resmi bir şikayet oluşturabilirsiniz. Polis, şantajcının izini sürmek ve sizi korumak için gerekli işlemleri başlatabilir.

Eğer şantaj kişisel, finansal ya da özel bir bilgiyi içeren bir durumsa, gizliliğinizi koruyarak yetkililerle paylaşabilirsiniz.

Şantaj, ruhsal olarak oldukça zorlayıcı bir durum olabilir. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da bir terapistten destek alarak, bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz.

Şantajcıya para veya başka bir şey ödemek, durumu daha da kötüleştirebilir.

ŞANTAJ YAPMANIN CEZASI

TCK Madde 107/1'e Göre Şantaj Suçu Cezası;

Bir kişiyi kanuna aykırı bir eylemi yapmaya veya yapmamaya zorlama veya haksız çıkar sağlamaya çalışmak şeklindeki şantaj durumunda, suç işleyen kişi 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.