Sararan kornişlere sürün, yeni takılmış gibi görün...

Yağmur Uçar

Ev temizliğinde çoğu zaman yerler, camlar, mutfak tezgâhı derken tavanın hemen altındaki kornişler aklımıza bile gelmez.

Ancak zamanla toz, yemek buharı ya da sigara dumanı gibi etkenler, özellikle plastik kornişlerin sararmasına neden olur.

İlk başta fark edilmese de bir süre sonra o kirli beyaz görüntü göze batmaya başlar.

Neyse ki bu sararmaları temizlemek sanıldığı kadar zor değil.

Evdeki basit malzemelerle kornişlerinizi eski beyaz haline döndürmeniz mümkün. Nasıl mı? Hemen anlatıyoruz.

SÜRÜN VE BEYAZLATIN

Oksijenli su, evde yaraları temizlemek için kullanılan ama temizlikte de işe yarayan doğal bir sıvıdır.

Plastik kornişlerdeki sararmaları kimyasal kullanmadan beyazlatmak için oldukça işe yarar.

Öncelikle kornişin üzerindeki tozu kuru bir bezle alın. Daha sonra bir pamuğu, makyaj pedini ya da temiz bir bezi oksijenli suyla ıslatın. Sararan yerlere bu bezle bastırarak sürün. Eğer çok sararmışsa biraz ovalayarak uygulamanız daha etkili olur.

Bu şekilde sürdükten sonra birkaç saat bekleyin. Korniş güneş ışığı alan bir yerdeyse daha iyi sonuç verir çünkü güneş, oksijenli suyun beyazlatıcı etkisini artırır.

Süre dolduğunda temiz ve nemli bir bezle kornişi silin, ardından kuru bir bezle üzerinden geçin. İşte bu kadar!