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Köfte, evlerde sıkça yapılan ve tadına doyum olmayan bir lezzet.

Özellikle de anne köftesi...

Meşhur köfte tariflerine göre evde harç hazırlayanlar, farklı yöntemleri deniyor.

Kimisi galeta unu, kimisi karbonat, kimi ise kabartma tozu kullanıyor.

Ancak, bu detayı pek bilen yok: Sarımsak suyu.

Birkaç diş sarımsağın kabuklarını soyun. Ardından bir su bardağı içme suyunu cezveye alıp kaynatın ve sonra da ocağı kapatıp ılımaya bırakın.

Ilıyan suyu köfte harcına ekleyin ve yoğurun.

Ardından dilediğiniz gibi pişirin. Lezzetini asla unutmayacaksınız...