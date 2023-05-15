YSK AÇIKLADI: Seçim ikinci tura mı kaldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur tarihi... 14 Mayıs seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından vatandaşların gündeminde ikinci tur yer aldı. Peki seçim ikinci tura mı kaldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman yapılacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı. Seçim sonuçları ve oy oranları da belli oldu.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 13. cumhurbaşkanı için nefes nefese bir seçim gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 artı 1 oya ulaşamaması durumunda seçim ikinci tura kalacak.

Yurt dışı oylarının sayılmasının ardından seçimin son durumu da netlik kazandı. Vatandaşlar seçimin ikinci tura kalıp kalmadığını ve kalması durumunda hangi tarihte yapılacağını merak ediyor.

Peki seçim ikinci tura mı kaldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Seçim ikinci tura mı kaldı?

Cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamaması sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Adaylar arasından en çok oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir kez daha seçim gerçekleşecek.

28 Mayıs 2023 Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına geçecek.