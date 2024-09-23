Şehir efsanesi mi gerçek mi? Kelebekler bir gün mü yaşar? İşte cevabı... Kelebeklerin yaşam süresi, türlerine ve çevre koşullarına bağlı olarak değişir. Bazıları sadece birkaç hafta yaşarken, bazıları aylarca hayatta kalabilir. Larva ve pupa aşamaları eklenince, kelebeklerin ömrü uzayabilir ve birkaç ayı bulabilir.

Hüseyin Topuz

Kelebeklerin yaşam süreleri türlerine göre değişir, ancak genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında yaşarlar.

Bazı türler, özellikle de sıcak iklimlerde yaşayanlar, daha kısa bir yaşam süresine sahipken, bazıları soğuk iklimlerde daha uzun süre yaşayabilir.

Özellikle kelebeklerin yaşam döngüsündeki larva ve pupa aşamaları da dikkate alındığında, hayatlarının tamamı birkaç ayı bulabilir. Yani, bir gün yaşamazlar ama yaşam süreleri oldukça kısadır.

Kelebeklerin bir gün yaşıyor hikayesi mayıs sineğinden gelmektedir.

Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok benzediğinden onun ömrü bir gün olması kelebeklerin de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuştur.

Kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında yaşarlar. Yaşamı yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak ele alırsak bu süre daha uzun olmaktadır.