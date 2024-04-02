Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim'in biyografisi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk göz ağrısı, büyük oğlu Selim İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu. Selim İmamoğlu hakkında bilgiler merakla araştırılıyor. İşte yaşı, mesleği ve kariyeri...

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2024 yerel seçimleriyle yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, süreç boyunca ailesi ile birlikte idi.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve 3 çocuğu halkın merak konusu oldu. Özellikle büyük oğlu Selim İmamoğlu için sosyal medyada yüzlerde edit yapıldı.

Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun biyografisi...

Selim İmamoğlu kimdir

İmamoğlu ailesinin en büyük çocuğu Mehmet Selim, 1997 yılında doğmuştur.

Yeşilköy Anadolu Lisesi’nden dereceyle mezun olmasının ardından lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünden almıştır.

Lisans süreci boyunca fizik alanında da öğrenim görmüştür.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki mezuniyetinin ardından Hollanda’da 3 aylık bir staj yapmış ardından da Berlin’de yine 3 ay süreyle stajyer olarak rol almıştır.

Şimdilerse ise Arçelik Global’de çalışma hayatına devam etmektedir.

2023 yılında son çıkan haberlere göre işletmeci Melis Çatak ile birlikte olduğu bilinmektedir.