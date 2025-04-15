Sessiz sedasız raflardan kalkmıştı: Efsane lezzet geri dönüyor! Görenler bayram edecek

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Çocuklar tarafından severek tüketilen ancak 2018 yılında raflardan kaldırılan aromalı süt tozu market raflarına geri dönüyor.

7 yıl önce üretimi durdurulan ve raflardan kaldırılan Nesquik'in muz aromalı süt tozu, yeniden piyasadaki yerini almaya başladı.

Çocuklar tarafından sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alan muz aromalı süt tozu yeniden tanıtıldı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Aromalı sütleri ve kahvaltılık gevrekleriyle çocukların vazgeçilmezleri arasında yer alan Nesguik bir dönem sevilerek tüketilen ancak sessiz sedasız bir şekilde üretimi durdurulan muz aromalı süt tozunu yeniden piyasaya sürdü.

Aromalı süt tozlarını severek tüketen kişiler ise bu haberi sevinçle karşıladı. Yeniden piyasaya sürülen muzlu Nesquik aynı akılda kalıcı tada ve belirgin sarı toz renge sahip.

Orijinal ikonik kutunun kopyası içinde sunulan ürün bu sayede çocukluğunda bu içeceği içen kişiler için nostaljik bir an yaşattı. Raflarda şimdiye kadar çilekli ve çikolatalı Nesquik çeşitleri bulunuyordu.