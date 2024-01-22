Sıfır araba almak isteyene müjde! Kia 250 bin lira indiriyor, bayiler dolup taşacak Otomotiv devi Kia, sıfır otomobil almak isteyenlere müjdeli bir haberle geliyor. Özel bir kampanya kapsamında, belirli bir modelinde tam 250 bin TL'lik indirim sağlayarak otomobil tutkunlarını sevindirdi.

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Otomobil sektörünün öncü markalarından Kia, beklenmedik bir indirim kampanyasıyla Türkiye'nin otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

Özellikle EV6, Sportage ve Stonic modelleri ile büyük beğeni toplayan Kia, güncellediği fiyat listesi ile müşterilerini şaşırttı.

Yayınlanan son fiyat listesindeki özel indirimlerle Stonic SUV modelleri dikkat çekiyor.

Güncel fiyat listesinde öne çıkan detaylardan biri, EV6 modelinde yapılan 250 bin TL'lik dev indirim oldu.

Kia, bu çarpıcı hamlesiyle elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da artırırken, müşterilerine benzersiz bir fırsat sunuyor.

SUV otomobilde 250 bin TL indirim

Kia EV6 modelindeki tüm modellerde uygulanan 250 bin TL'lik indirim, otomobil piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kampanya kapsamında, 229 PS Otomatik Elektrikli Prestige Long Range 2023 model EV6 için kampanyalı fiyat 2.880.000 TL olarak belirlenirken, 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT Long Range 2023 model EV6 kampanyalı fiyatı ise şaşırtıcı bir şekilde 3.600.000 TL'ye düşüyor.

Kampanya 2 Şubat'ta başlıyor. Hazır olun!

Kampanyanın detaylarına ulaşmak için https://www.kia.com/tr/ adresini ziyaret edin.