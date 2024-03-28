Siğile süren yaşadı! O bitkiden bir tutam sürene bir daha siğil uğramıyor… Birçok kişi dönem dönem siğil sorunu ile karşı karşıya kalır. Siğillerden kurtulmak için ise çeşitli yöntemlere başvurulur. İşte, siğillerden kurtulmak için uyguladığınız tüm yöntemleri unutturacak bir tutamıyla harikalar yaratacak o yöntem…

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Siğiller vücudun herhangi bir bölgesinde çıkabilen viral bir cilt enfeksiyonu olarak adlandırılan bir cilt sorunudur. Yaygın olarak el ve parmaklarda çıkan siğiller çoğu zaman can sıkıcı olabilir.

Oluşum sırasında minik bir çizikle başlayıp devamında şişkinlik oluşmasıyla siğile dönüşen bu durum ne yazık ki bulaşıcılıkta taşır.

Her ne kadar zaman içerisinde kendi kendine kaybolsalar da çıkan bölgeye olabildiğince dikkat edilmelidir. Çoğu zaman kısa süre içinde kendiliğinden kendiliğinden kaybolan siğiller bazı zamanlarda inatçı bir hal alabilirler.

İster kısa süreli kaybolacak gibi olsunlar ister inatçı olsunlar çıktığı zaman biran önce iyileşmesi için çeşitli yöntemlerde uygulanır. İşte, siğillerinize sürdüğünüz anda kısa sürede kurtulmanızı sağlayacak o yöntem…

Bir tutam sürün siğilleri temizleyin…

Siğilleri temizlemek için çeşitli doğal ve medikal yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında bitkilerden gelen birçok fayda tam olarak bu noktada imdadınıza yetişecek.

Cilt için faydaları saymakla bitmeyen aloe-vera jelini kesip siğilin olduğu bölgenin üzerine koymanız ve siğilin kaybolmasına kadar tekrarlamanız en etikili yöntemlerden bir tanesi olacaktır.

Aynı zamanda aleo-vera jelinin yanı sıra anti-viral, anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleriyle bezeli olan elma sirkesi de siğillerden kurtulama da etkili olan diğer bir formüldür.

Pek çok uçucu yağ anti-viral özelliklere sahip olduğundan siğiller üzerinde iyileştirici etkiler gösterir. Bu yağlardan en bilinenler arasında, çay ağacı yağı, limon yağı, selvi yağı gibi uçucu yağları siğillerin tedavisinde kullanabilmeniz mümkün olan yağlardır.