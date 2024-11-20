Simpsonlar yıllar önce izletti: İşte Mike Tyson – Jake Paul maçı kehaneti

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Simpsonlar, uzun süredir önemli olayları öngörmesiyle tanınan bir dizi olarak dikkat çekiyor.

Daha önce COVID-19 pandemisinden, akıllı saatlere, Donald Trump’ın başkanlığına kadar birçok önemli olayı tahmin eden dizi, bu kez spor dünyasında bomba etkisi yaratan bir tahminle gündeme geldi.

15 Kasım'da gerçekleşen dev boks maçı, Jake Paul’un Mike Tyson’ı yenmesiyle son buldu ve spor dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Simpsonlar'ın 1998 yılında çekilen bir sahnesi, bu karşılaşmanın çoktan tahmin edildiği yönünde birçok söylentiye yol açtı.

SİMPSONLAR MAÇI BİLDİ Mİ?

15 Kasım’da gerçekleşen Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, tartışmalara sebep oldu. Paul’un Tyson’ı mağlup etmesi, maçın sonuçlarıyla ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Ancak, dikkat çeken bir başka detay ise yıllar önce Simpsonlar dizisinde yayınlanan bir bölümde yer alan bir sahnenin bu maçı adeta öngörmesiydi.

1998 yılında yayımlanan bölümde, Mike Tyson’a benzeyen bir siyah boksör, beyaz bir rakibe karşı yeniliyordu. Bu sahne, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki maçla büyük bir benzerlik taşıdığı için sosyal medyada konuşuldu.

Bazı izleyiciler, dizinin "kahin" niteliği taşıyan öngörüleri nedeniyle, Simpsonlar'ın yıllar önce bu maçı tahmin ettiğini savundu.