Sınavın iyi geçmesi için hangi dua okunur? İşte, sınava girerken okunacak dua...

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Sınav dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler manevi destek yollarını araştırmaya başladı.

Özellikle önemli bir sınava girmeden önce stres ve kaygı yaşayan öğrenciler, bu duygularla baş edebilmek için dua etmek istiyor.

İslam inancında, zor ve önemli anlarda Allah’a yönelerek dua etmek sıkça tavsiye edilir.

Sınavın iyi geçmesi, bilgilerin akılda kalması ve sınav sırasında zihin açıklığı için okunabilecek bazı özel dualar bulunuyor.

Peki, sınava girerken hangi dua okunur? İşte başarıya vesile olması umulan, sınavdan önce okunabilecek etkili dua ve anlamı...

Sınavdan Önce Okunacak Dua

"Rabbişrahli sadri. Veyessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli." (Tâhâ Suresi 25-28. Ayetler)

Anlamı;

"Rabbim! Göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar."

Bu dua, Hz. Musa’nın Allah’tan yardım istemek için ettiği bir duadır ve sınava girmeden önce okunması önerilir. Ayrıca, Fatiha ve İhlas sureleri ile birlikte samimi bir niyetle dua etmek de kalbin ferahlamasına yardımcı olur.