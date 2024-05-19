Sinüzit için hangi doktora gidilir? Sinüzite hangi bölüm bakar? Sinüzit şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte sinüzit için randevu almanız gereken bölüm...

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Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması anlamına gelir ve yaygın olarak "sinüs enfeksiyonu" olarak bilinir.

Sinüsler, burun çevresindeki kemiklerde bulunan hava dolu boşluklardır.

Sinüzit, bu sinüslerin iltihaplanması ve şişmesi sonucunda meydana gelir. Akut ve kronik olmak üzere iki türü vardır.

Sinüzit belirtileri yaşıyorsanız ve şikayetleriniz 10 günden uzun sürüyorsa veya şiddetliyse bir doktora başvurmanız önerilir.

Sinüzit şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, sinüzit şikayeti için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Sinüzit için hangi bölüme gidilmeli?

Sinüzit şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Kulak Burun Boğaz bölümünden randevu almanız gerekiyor.