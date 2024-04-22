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Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..