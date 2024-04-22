Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
Futbolseverler Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 85 puan topladı.
Sivasspor ise Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 44 puan topladı.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.
İki ekip şimdide 33. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.